Fünf Gäste hätten wegen etwas schwererer Verletzungen im medizinischen Zentrum des Schiffs „Spirit of Discovery“ behandelt werden müssen, teilte das britische Unternehmen Saga Cruises am Dienstag der britischen Nachrichtenagentur PA mit. Insgesamt waren demnach etwa 1.000 Reisende an Bord.

Das Kreuzfahrt-Schiff war nach PA-Informationen am Wochenende auf dem Weg in eine 14-tägige Reise zu den Kanarischen Inseln. Doch das Wetter hatte hier ein Wörtchen mitzureden: Ein Stopp in Las Palmas war bereits abgesagt worden. Deshalb wollte die Crew den Hafen von La Coruna anlaufen, der aber gesperrt war. Daraufhin entschied sich die Besatzung zur Rückkehr nach Großbritannien - und geriet dann in der Biskaya in den Sturm.