Tagsüber mild - Nachts Tiefstwerte von null Grad Auf bis zu 12 Grad können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Freitag einstellen - Nachts sinken die Temperaturen dann bis auf null Grad. Berlin und Brandenburg stehen weiterhin unter dem Einfluss eines Tiefdruckgebiets von der Nordsee, das wechselhaftes Wetter verursacht, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Der Tag bringt viele Wolken, gebietsweise Regen und leichten Wind. Nachts bleibt es dann überwiegend trocken und schwachwindig.