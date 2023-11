Kretschmer will CDU-Landeschef bleiben: Abstimmung

Ministerpräsident Michael Kretschmer will die CDU in Sachsen weitere zwei Jahre anführen. Dazu kandidiert er am Samstag beim Landesparteitag in Chemnitz erneut für den Vorsitz. Bei der Abstimmung vor zwei Jahren hatte der heute 48-Jährige mit rund 76 Prozent ein eher mageres Ergebnis erzielt. Abzuwarten bleibt, ob die Christdemokraten ihm mit Blick auf die Landtagswahl im kommenden Jahr nun den Rücken stärken.

Für die vier Stellvertreterposten gibt es fünf Bewerber. Kulturministerin Barbara Klepsch, Landtagsfraktionschef Christian Hartmann und Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner sind bereits Kretschmers Vize und kandidieren erneut. Darüber hinaus werfen die Bundestagsabgeordnete Christiane Schenderlein und die Landtagsabgeordnete Sandra Gockel den Hut in den Ring.