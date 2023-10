Kretschmer über Scholz: „Kluger und verlässlicher Mensch“

Mehr zum Thema

Mann bei Unfall mit Müllauto in Chemnitz tödlich verunglückt Bei einem Zusammenstoß mit einem Müllauto in Chemnitz ist am Dienstag ein 20 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Der Mann sei in der Nähe einer zentralen Haltestelle über die Straße gerannt und dabei von dem Müllauto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Er erlag am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 42-jährige Fahrer des Mülltransporters, der Beifahrer und drei weitere Menschen seien durch Fachkräfte des Kriseninterventionsteams vor Ort betreut worden.