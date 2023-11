Kretschmer nennt Senkung der Stromsteuer „Notoperation“

Mehr zum Thema

Nationalpark Sächsische Schweiz saniert Löschwasserteiche Zwei Löschteiche im Nationalpark Sächsische Schweiz sind saniert worden. Zwei externe Firmen hätten die Entschlammung der Teiche übernommen, teilte die Nationalparkverwaltung am Donnerstag mit. Konkret betroffen sind demnach der Teich auf der Erhebung Großer Winterberg sowie der unterste der Hutenteiche bei Lohmen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). Durch das Laub der umstehenden Bäume sammelt sich Schlamm an, der den Angaben zufolge immer wieder entfernt werden muss. Durch die Entschlammung stehe wieder mehr Löschwasser zur Verfügung. Die Arbeiten am Teich auf dem Großen Winterberg dauerten rund drei Wochen an. Zum großen Teil sei dabei Handarbeit notwendig gewesen.

Windig-böiges Herbstwetter in Sachsen Dresden (dpa/sn) Auf windig bis böiges Herbstwetter müssen sich die Menschen in Sachsen am Donnerstag einstellen. Nach einem freundlichen Start in den Tag ziehen Wolken auf, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Ab Mittag wird es zeitweise regnerisch bei bis zu 14 Grad, im Bergland bis zu 9 Grad. Es weht ein frischer bis böiger Wind und auf den Erzgebirgsgipfeln und in Ostsachsen starke bis stürmische Böen.