Kretschmer fordert mehr Einsatz für Hochtechnologien

Justizministerin Meier: Bedeutender Tag für Rechtsstaat Sachsens Justizministerin Katja Meier hat das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) gegen den früheren AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Maier begrüßt. Ein bedeutender Tag für unseren Rechtsstaat, schrieb die Grünen-Politikerin am Donnerstag auf der vormals als Twitter bekannten Plattform X. Wer die Verfassungsordnung ablehne, dürfe in Deutschland kein Recht sprechen.

Militärkonvoi: Mit 100 Fahrzeugen aus Sachsen nach Berlin Im Rahmen einer Bundeswehrübung wird am kommenden Montag ein größerer Militärkonvoi aus Sachsen nach Berlin-Kladow erwartet. Der Verband mit rund 100 Fahrzeugen starte am Truppenübungsplatz Oberlausitz nahe der sächsischen Stadt Weißwasser und werde nach einer Fahrt durch Brandenburg in der Berliner Blücher-Kaserne erwartet, teilte das Territoriale Führungskommando der Bundeswehr am Donnerstag mit.