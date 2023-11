Kretschmer bleibt CDU-Landeschef in Sachsen

Mehr zum Thema

Erzgebirge Aue zittert ins Viertelfinale des Sachsenpokals Der FC Erzgebirge Aue hat sich ins Viertelfinale des sächsischen Landespokals gezittert. Der Fußball-Drittligist kam am Freitagabend beim Sachsenligisten SSV Markranstädt zu einem schwer erkämpften 1:0 (0:0). Den Siegtreffer markierte im Stadion am Bad in Markranstädt Marcel Bär erst in der 73. Minute.

Autofahrer mit 3,12 Promille in Crimmitschau unterwegs Ein Autofahrer ist in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) mit 3,12 Promille unterwegs gewesen. Der 60-Jährige sei ohne Licht gefahren und mehrmals auf die Gegenfahrbahn gekommen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Ein 53-jähriger Fahrer bemerkte dies und informierte die Polizei. Anschließend folgte er dem betrunkenen 60-Jährigen am Freitagabend, bis der Mann von der Polizei angehalten wurde. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten ihm seinen Führerschein ab. Gegen den Mann wird nun ermittelt.