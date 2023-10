Kretschmann rät Partei zu Kompromissen in Migrationsdebatte

Mehr zum Thema

Jugendliche stehlen Lastwagen: Schaden an Polizeiauto Vier Jugendliche haben bei Stuttgart einen geparkten Lastwagen gestohlen und damit Sachschaden angerichtet, unter anderem an einem Polizeiwagen. Auf unbekannte Weise soll ein alkoholisierter 17-Jähriger ohne Führerschein das Fahrzeug in der Nacht zu Samstag gestartet haben und mit drei Mittätern losgefahren sein, wie die Polizei mitteilte. Der 7,5-Tonner war in einem Industriegebiet in Neuhausen auf den Fildern (Landkreis Esslingen) abgestellt.