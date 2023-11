Kretschmann mit Verdienstkreuz ausgezeichnet

Mehr zum Thema

Bauminister fordern vom Bund Anreize für Sanierungen Die Bauministerkonferenz der Länder hat sich auf eine Position zum Bauen und Sanieren geeinigt. Sanieren, Aufstocken, Umbauen muss sich unbedingt lohnen, sagte die Vorsitzende, die baden-württembergische Bauministerin Nicole Razavi, am Freitag in Baden-Baden. Die Länder forderten vom Bund, Anreize zu setzen. Obwohl der Neubau benötigt werde, sei Sanierung immer klimafreundlicher.