Kretschmann findet höhere Gastro-Mehrwertsteuer richtig

21-Jähriger wird bei Ausgrabungen verschüttet und stirbt Ein 21 Jahre alter Mann ist in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) bei archäologischen Ausgrabungsarbeiten verschüttet worden und gestorben. Ob der Mann ein Bauarbeiter oder ein wissenschaftlicher Mitarbeiter war, konnte die Polizei am Dienstag nicht sagen. Er sei jedenfalls bei dem Ausgrabungsteam angestellt gewesen, sagte ein Polizeisprecher.