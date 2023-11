Kreisfreie Städte klagen wegen Finanzgesetz gegen Land NRW

Mehr zum Thema

Mann soll Mädchen online zu Nacktfotos gedrängt haben Ein 51-Jähriger steht seit Montag unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs ohne Körperkontakt vor dem Kölner Landgericht. Er soll Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren in Internet-Chats dazu gebracht haben, ihm Nacktbilder zu schicken. Bekam er tatsächlich Aufnahmen zugeschickt, soll er seine Opfer erpresst haben: Weigerten sich die Opfer, ihm weitere Aufnahmen zu schicken, habe der Angeklagte gedroht, bereits in seinem Besitz befindliche Bilder und Videos im Internet zu veröffentlichen oder an Mitschüler der Opfer oder das Jugendamt zu verschicken, hieß es in der Anklageschrift.

RTL

Stelle zur Bekämpfung von Umweltverbrechen nimmt Arbeit auf Eine neue Sonderabteilung der Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Umweltkriminalität hat in Dortmund ihre Arbeit aufgenommen. Nirgendwo sonst kann sich eine Staatsanwaltschaft so auf Umweltverbrechen konzentrieren wie hier, sagte der nordrhein-westfälische Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) am Montag bei der Feier zur Gründung der neuen Zentralstelle für die Verfolgung der Umweltkriminalität in Dortmund. Bei der Sonderabteilung soll Expertise gebündelt werden, um komplexe Sachverhalte etwa in Fällen von Abfallkriminalität, bei schwerwiegenden Verstößen gegen das Tierschutzgesetz oder anderen herausragenden Fällen von Umweltverbrechen aufklären und strafrechtlich verfolgen zu können.