Kreativgeist Kramaric kehrt zurück: Bayer „reif für Titel“

Hoffenheim gegen Leverkusen ist sonst kein Kassenschlager. In dieser Saison ist die Partie ausverkauft. Hoffenheims Trainer Matarazzo kann auf einen wichtigen Rückkehrer bauen.

Wenn Pellegrino Matarazzo auf Bayer Leverkusen und Chefcoach Xabi Alonso angesprochen wird, gerät der Trainer der TSG Hoffenheim direkt ins Schwärmen. Die sind reif für einen Titel. Das sieht man in jeder Woche, sagte Matarazzo am Freitag. Vor dem direkten Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist Leverkusen das Team der Stunde: Tabellenführer in der Bundesliga, im DFB-Pokal im Gegensatz zum FC Bayern oder RB Leipzig noch vertreten.

Das begeistert auch Matarazzo. Sie stehen zu Recht da, wo sie stehen, sagte der 45-Jährige. Über seinen Trainerkollegen Alonso, der schon bei Real Madrid gehandelt wird, sagte Matarazzo: Persönlich kennen wir uns noch nicht wirklich. Er macht einen herausragenden Job. Es ist ganz offensichtlich, wie er auftritt und wie er Fußball spielen lässt. Leverkusen schafft es, mit viel Ballbesitz Körner zu sparen. Die Hoffenheimer erwarten Bayer in ganz anderer Besetzung als noch im Pokal in Sandhausen, als zunächst zahlreiche Topspieler geschont wurden.

Auch Hoffenheim bekommt wieder eine wichtige Option mehr. Der Kroate Andrej Kramaric steht nach mehr als einem Monat Pause vor der Rückkehr. Erfreulich sind zwei Meldungen zu Stanley Nsoki und Andrej Kramaric. Das sind zwei Spieler, die mittrainieren und Optionen für einen Kaderplatz sind morgen, sagte Matarazzo am Freitag bei der Pressekonferenz der Kraichgauer. Der 32 Jahre alte Kramaric hatte zuletzt mit einer schweren Muskelverletzung zu kämpfen und konnte neben den Bundesliga-Spielen auch die Partien der EM-Qualifikation im Oktober nicht bestreiten.

Zwar hat Hoffenheim in Maximilian Beier, Wout Weghorst und Marius Bülter zahlreiche weitere hochkarätige Offensivspieler. Kramaric jedoch gilt mit all seiner Erfahrung und Abgezocktheit als Unterschiedsspieler. Er ist ein Kreativgeist. Er ist nicht nur in der Lage, Tore zu schießen, sondern auch das Spiel zu entwickeln. Er versteht den Raum sehr gut. Wenn er auf den Platz steht, bringt er diese Stärken auf den Platz, sagte Matarazzo. Ob der Vize-Weltmeister von 2018 aber direkt wieder von Beginn an spielt, ließ der Trainer offen.

Außenbahnspieler Pavel Kaderabek und Mittelfeldspieler Florian Grillitsch stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Zudem wackelt der Einsatz von Verteidiger Kevin Akpoguma. Kevin musste ausgewechselt werden wegen verhärteter Muskulatur. Wir werden sehen, ob und wie er einsteigen kann, sagte der Trainer. Das Stadion wird bei der Partie, die sonst oft kein Kassenschlager war, mit 30.150 Fans ausverkauft sein. Das ist sicher schön vor ausverkauftem Haus. Ich finde es immer wichtig, auch solche Vergleiche zu haben, sagte Matarazzo mit Bezug auf den Topgegner.