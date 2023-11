Krawalle an Halloween in Marl - Böllerwürfe auf Polizisten

In Marl ist es am Halloween-Abend zu Krawallen gekommen. Es wurden Böller auf Polizisten und Streifenwagen geworfen, wie die Beamten in der Nacht zum Mittwoch mitteilten. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch die Pyrotechnik niemand verletzt.

Zuvor sei eine Schlägerei am Busbahnhof gemeldet worden. Als die Polizisten am Einsatzort waren, sei davon aber nichts mehr zu sehen gewesen. Stattdessen trafen sie auf mehr als 100 Jugendliche und junge Erwachsene. Im Einsatz war die Polizei in Marl auch mit einem Hubschrauber.

Die Beamten nahmen die Personalien von einer Jugendlichen auf, weil sie den Angaben zufolge Widerstand geleistet hatte.