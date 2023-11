Kranzniederlegung für tödlich verunglückte Straßenwärter

Mehr zum Thema

Leerer Castor-Behälter fährt nach Ahaus Um den Ablauf möglicher Transporte radioaktiver Abfälle zu testen, ist am Dienstagabend in Jülich ein leerer Castor-Behälter in das westfälische Ahaus gestartet. Der Konvoi verließ gegen 22 Uhr planmäßig das Gelände der Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nuklearanlagen (JEN), wie deren Sprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Transport soll in der Nacht zum Mittwoch ankommen. Als Schwertransport darf er nur in der Nacht auf die Straße.