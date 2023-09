Krankentransporter durch Steinwurf von Brücke beschädigt

Bei einem Steinwurf auf einen Krankentransporter in Wuppertal haben bislang unbekannte Täter die Windschutzscheibe des Fahrzeugs beschädigt. Um den Transport fortzusetzen, musste ein neuer Wagen die Fahrt übernehmen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ermittelt werde jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Stein am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr von einer Brücke geworfen. Die Polizei sucht nach Zeugen.