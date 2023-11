Krankenkasse: Saarland ist Schlusslicht bei Zahnarztbesuchen

Mehr zum Thema

Mann beim Klettern in Steinbruch lebensgefährlich verletzt Beim Klettern in einem Steinbruch ist ein Mann am Mittwochmittag nahe Ettringen 15 Meter in die Tiefe gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 67-Jährige sei von der Feuerwehr geborgen und mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher in Mayen. Die Unglücksursache im Ettringer Ley (Landkreis Mayen-Koblenz) war zunächst unklar. Der Mann war mit zwei weiteren Kletterern unterwegs gewesen, diese blieben unverletzt.