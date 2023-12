Krankenhausreform: Niedersachsen will Pleiten verhindern

Mehr zum Thema

Zwei Polizisten wegen Körperverletzungen im Amt vor Gericht Wegen insgesamt fünf Fällen mutmaßlicher Polizeigewalt müssen sich von diesem Montag (9.00 Uhr) an zwei Polizisten vor dem Landgericht im ostfriesischen Aurich verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden 26 und 32 Jahre alten Angeklagten im Rang eines Polizeikommissars Körperverletzung im Amt vor. Zu den Fällen soll es während Polizeieinsätzen im Jahr 2021 in Emden gekommen sein - bei einem der Einsätze waren laut Staatsanwaltschaft beide Beamte des Kommissariats Emden im Dienst.

3:1 gegen Wolfsburg: Bochum feiert ersten Saison-Heimsieg Am 13. Spieltag gelingt auch dem VfL Bochum der erste Sieg im heimischen Stadion. Der ist dank einer starken ersten Halbzeit verdient. Wolfsburgs Auswärtsschwäche hält an.