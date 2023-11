Krankenhausreform: Krankenhaus-Vertreter besorgt

Die vom Bund geplante Krankenhausreform steuert nach Ansicht des Geschäftsführers der Krankenhausgesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern (KGMV) auf ein unzufriedenstellendes Ergebnis für die Kliniken zu. Im Moment finde ich das, was gut gestartet ist, im Ergebnis völlig gefährdet, sagte Uwe Borchmann bei der Mitgliederversammlung der KGMV am Dienstag in Schwerin.

Er sorge sich darum, dass es Bund und Ländern am Ende nicht mehr um das inhaltliche Ergebnis, sondern nur noch um die Einigung gehe. Die KGMV ist laut Borchmann in engem Kontakt mit der Landesregierung und fordert in Bezug auf die Veröffentlichung der jetzigen Reformpläne, das Nein im Bundesrat durchzuhalten.

Auch die zuständige Abteilungsleiterin im Gesundheitsministerium, Ursula Claaßen, sprach von Nachbesserungsbedarf bei der Reform. Insbesondere die Bedarfe dünn besiedelter Regionen stünden insgesamt zu wenig im Fokus. Unter dem Titel Revolution oder Versorgungschaos hatte die KGMV auch Vertreter der Landes- und Bundespolitik zur Diskussion über die Reform geladen.