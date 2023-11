Krankenhaus-Vertreter diskutieren über anstehende Reform

Mehr zum Thema

Studierendenwerke sollen mehr Geld bekommen Die Studierendenwerke in Mecklenburg-Vorpommern sollen zusätzliches Geld aus dem Energie-Härtefallfonds des Landes bekommen. Darüber berät das Kabinett in Schwerin in seiner Sitzung heute (11.00 Uhr), wie ein Regierungssprecher sagte. Es geht demnach um gut eine Million Euro, so dass die Studierendenwerke dann insgesamt 2,14 Millionen Euro bekommen würden.