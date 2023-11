Krankenhaus-Patienten haben in Sachsen beim Essen die Wahl

Möglichst schmackhafte Speisen sollen in Krankenhäusern die Heilung der Patienten unterstützen. In Regel können sie zwischen mehreren Menüs wählen. Die Häuser bemühen sich, bestimmte Vorlieben wie etwa vegetarische Ernährung zu berücksichtigen.

Vollkost, leichte Vollkost sowie vegetarische oder auch vegane Speisen: Patienten an sächsischen Krankenhäusern haben beim Essen in der Regel eine reiche Auswahl. Für Patienten mit bestimmten Erkrankungen, Unverträglichkeiten, Allergien oder auch nach Operationen stimmen Ernährungs- und Diätberaterinnen die Kost ab, sagte die Sprecherin des Städtischen Klinikums Dresden

Viviane Piffczyk bei einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Etwa 1000 Patienten würden am Klinikum täglich mit Frühstück, Mittagessen, Abendbrot, Zwischenmahlzeiten, Getränken sowie spezieller Diät- und Sonderkost versorgt. Die Speisen und Getränke werden von einer externen Cateringfirma geliefert.

Wildgulasch mit Champignons auf Spätzle, Pasta mit gebratener Zucchini, getrockneten Tomaten und Spinat sowie Pökelfleisch mit heller Sauce, Sauerkraut und Kartoffelpüree stehen am Sonntag auf dem Speiseplan. Beim Frühstück und Abendbrot können die Patienten des Städtischen Klinikums Dresden zwischen fünf Menüs wählen, die in verschiedenen Portionsgrößen angeboten werden, sagte Piffczyk. Mittags stünden in der Regel drei Menüs mit unterschiedlichen Beilagen zur Auswahl. Die Wünsche der Patienten würden von speziell ausgebildeten Servicehostessen abgefragt. So könnten Speisen, die beliebt seien, berücksichtigt werden.

Bei den Speisen würden zwar oft Bioprodukte verwendet, ein Angebot ausschließlich aus Bioprodukten gebe es jedoch nicht, sagte Piffczyk. Auch nach religiösen Vorschriften zubereitete Speisen wie Halal seien noch nicht im Angebot. An besonderen Festtagen wie Weihnachten gebe es für die Patienten ein kulinarisch ausgewähltes Angebot.

Zwischen drei Menüs aus regionaler Produktion können die Patienten im Klinikum Chemnitz wählen. Der Speiseplan der Patienten wechsle alle vier Wochen und konzentriere sich auf gesunde Vollwertkost, sagte eine Sprecherin. Auf Anfrage haben wir eine vegane Kost im Angebot. Die Speisen werden von einem Cateringunternehmen hergestellt, einem Tochterunternehmen des Klinikums. Der Einsatz von Bioprodukten ist nur schwer realisierbar. Zu den Feiertagen wie Weihnachten oder zum Osterfest gebe es gesonderte Speisepläne. Die Kosten auf dem Lebensmittelmarkt seien in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen.

Ein leckeres und vor allem gesundes Essen will das Helios Vogtland-Klinikum in Plauen seinen Patienten bieten - bei bestem Service, wie es heißt. Auch im Plauener Klinikum können sie ihre Speisen aus verschiedenen Menüs auswählen. Zum Frühstück, Mittag und Abendessen stünden mehrere Varianten zur Auswahl - je nach Abstimmung mit den behandelnden Ärzten. Besonders beliebt seien bei den Patienten der Hühnersuppentopf mit Nudeln und Gemüse, das Omelette mit Gemüsefüllung sowie das Seelachsfilet. Patienten, die Weihnachten in der Klinik verbringen müssten, werde mit einem traditionellen Festmenü eine Freude gemacht.