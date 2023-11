Kräftige Böen an der Küste und erster Schnee im Harz

Ein kräftiger Herbststurm wirbelt den Fährverkehr an der Küste durcheinander. Während das Sturmtief dort für leichte Sturmfluten sorgt, fällt im Harz der erste Schnee. Eine Entspannung des stürmisches Wetters ist laut Meteorologen aber in Sicht.

Das Sturmtief Niklas hat für kräftige Sturmböen an der niedersächsischen Nordseeküste und erste Schneeflocken im Harz gesorgt. An der Küste hatte der kräftige Wind aus Nordwest bereits in der Nacht zum Freitag viel Wasser an Land gedrückt. Eine leichte Sturmflut überspülte Hafenflächen etwa in Emden, Cuxhaven und auf Norderney. Im Fährverkehr von und zu mehreren Ostfriesischen Inseln kam es zu Ausfällen. Für die Inseln Spiekeroog und Wangerooge wurden am Freitag wegen des Sturms und der höheren Wasserstände alle Abfahrten gestrichen, wie die Fährgesellschaften mitteilten.

Besonders an der Küste und auf den Ostfriesischen Inseln blies der Wind stürmisch, teils sogar mit orkanartigen Böen der Stärke 11. Auf Norderney und Spiekeroog wurden Böen mit Windgeschwindigkeiten von 110 bis 115 Stundenkilometern gemessen, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitagmittag sagte. Im Binnenland erreichte der Sturm meist Windgeschwindigkeiten um 60 Stundenkilometer der Stärke 7. Es ist auch noch nicht vorbei, sagte die Meteorologin. Erst am Freitagabend sollte der Wind nachlassen.

Am Strand der Insel Norderney und im Hafen von Emden ließen sich Spaziergänger schon am Morgen den Wind um die Nase pusten. Ich genieße das einfach, sagte eine Spaziergängerin, die in Emden mit ihren Hunden unterwegs war. Wir sind bei Wind und Wetter draußen.

In Hamburg war die Elbe am Freitagmorgen auf 3,62 Meter über Normalnull gestiegen, wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) mitteilte. Der Fischmarkt wurde überspült.