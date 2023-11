Krach kritisiert Fragezeichen beim Deutschlandticket

Mehr zum Thema

Freigänger streitet Tötung von Frau ab Im Prozess um eine erstochene Frau vor dem Landgericht Göttingen hat der Angeklagte die Tat zurückgewiesen. Er habe das Opfer weder gesehen noch sei er ihm begegnet, hieß es in einer Erklärung, die sein Verteidiger zum Prozessauftakt am Dienstag vorlas. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 59-Jährigen vor, eine 64-Jährige am Rand eines Maisfeldes im südniedersächsischen Northeim erstochen zu haben. Die Anklage lautet auf Totschlag.