Kovac vor Pokal: „Woche für Woche Leidenschaft zeigen“

Es läuft nicht rund beim VfL Wolfsburg. Auch Trainer Kovac gerät unter Druck. Das Pokalspiel in Gladbach soll zum Wendepunkt werden.

Nach der schwachen Leistung beim 1:3 in Bochum hat Wolfsburgs Trainer Niko Kovac seine Mannschaft vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale bei Borussia Mönchengladbach gegen den Vorwurf mangelnder Mentalität verteidigt. Jetzt wollen wir die eine Hälfte in Bochum nicht überbewerten. Man kann jetzt nicht sagen, dass sie 13 Spieltage keine Zweikämpfe geführt haben, das war nicht der Fall, sagte Kovac vor dem Pokalspiel am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky). Sie haben schon auch bereits gezeigt, dass sie es können.

Nach dem vor allem im ersten Durchgang emotionslosen Auftritt in Bochum hatte Kovac seine Mannschaft selbst noch stark kritisiert. Es geht darum, dass mehr Leidenschaft an den Tag gelegt werden muss, hatte der VfL-Coach gesagt. Das fordert er nun gegen Gladbach, wo die Niedersachsen vor dreieinhalb Wochen in der Liga mit 0:4 unter die Räder gekommen waren. Wir können das. Entscheidend ist, dass man das nicht nur gegen Leipzig abruft, sondern auch gegen vermeintlich kleinere Gegner. Es geht darum, Woche für Woche Leidenschaft zu zeigen.

Die Pokal-Partie am Niederrhein, zu der der VfL erst am Spieltag anreist, sieht Kovac auch als Chance. Wir haben morgen ein schönes Spiel in Gladbach. Jeder Einzelne kann sich da zeigen. So ein Spiel kann man immer nutzen, um sich dann in eine andere Richtung zu manövrieren, sagte der Wolfsburger Trainer. Es geht darum, dass wir handwerklich gut dabei sind. Dann können wir auch künstlerisch einiges in die richtige Richtung bewegen.