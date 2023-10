Kovac über Svanberg nach Attentat: „Erster Schreck vorüber“

Der schwedische Fußballprofi Mattias Svanberg vom Bundesligisten VfL Wolfsburg hat den Schock nach dem tödlichen Anschlag am Rande des EM-Qualifikationsspiels in Brüssel Anfang der Woche überwunden. Ich habe inzwischen kurz mit ihm sprechen können, berichtete Wolfsburgs Trainer Niko Kovac am Donnerstag nach Svanbergs Rückkehr vom Nationalteam: Der erste Schreck, den alle hatten, ist vorüber.

Am Montag war das Spiel Schwedens in Belgien beim Halbzeitstand von 1:1 abgebrochen worden. Bei Schüssen vor dem Spiel waren zwei Schweden ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Täter war am Dienstagmorgen von der belgischen Polizei niedergeschossen worden und starb. Er sagte, es war eine sehr strange Situation. Keiner wusste, was los ist, erzählte Kovac weiter über Svanbergs Schilderungen der Ereignisse aus Sicht des schwedischen Teams.