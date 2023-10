Kovac kritisiert Schiedsrichter: „Klare Fehlentscheidung“

Mehr zum Thema

Uhren werden umgestellt: Die Winterzeit beginnt Heute werden die Uhren wieder von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt. Damit endet die Sommerzeit und ein halbes Jahr lang gilt die Normalzeit, auch Winterzeit genannt. Am 31. März 2024 wird dann wieder an der Uhr gedreht. Die Zeitumstellung war im Jahr 1980 wieder eingeführt worden - mit dem Ziel, das Tageslicht besser ausnutzen zu können. Kritiker zweifeln den Energiespareffekt allerdings immer wieder an. Zeit-Umstellungen hatte es unter anderem schon während der beiden Weltkriege in Deutschland gegeben.