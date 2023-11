Kostenerstattung für Flüchtlingsunterbringung gefordert

Mehr zum Thema

Brücke nach Lkw-Kollision wieder frei: Keine Einsturzgefahr Nach der Kollision eines Lastwagens mit einer Brücke ist die Strecke im Rheingau-Taunus-Kreis wieder befahrbar. Die Brücke an der Bundesstraße 54 sei nicht einsturzgefährdet, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westhessen am Dienstag mit. Der Verkehr auf der Bundesstraße bei Taunusstein laufe wieder normal. Auch Fußgänger dürften die Brücke wieder überqueren.