Kosten für Riedbahn-Sanierung bei rund 1,3 Milliarden Euro

Verwaltungsgericht stoppt Abschuss von Wölfen in der Rhön Das Verwaltungsgericht Würzburg hat eine Ausnahmegenehmigung zum Abschuss von zwei Wölfen in der Rhön vorerst gestoppt. Zwei Naturschutzverbände haben laut Gerichtsangaben Eilanträge gestellt und so die aufschiebende Wirkung ihrer Klagen gegen die Entscheidung der Regierung von Unterfranken wiederhergestellt.

16-Jähriger unter Drogen bedroht mehrere Menschen: Festnahme Ein Jugendlicher unter Drogeneinfluss hat in Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) unter anderem einen Taxifahrer und einen Radfahrer bedroht und um Geld erpresst. Der 16-Jährige wurde festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.