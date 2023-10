Kosten für Nationalparkzentrum nähern sich 50 Millionen

Mehr zum Thema

Festspielhaus Baden-Baden betont Tanz und probt Spagat Das Festspielhaus Baden-Baden setzt im kommenden Jahr verstärkt auf den Tanz und probt künstlerisch den Spagat. Das mit 2500 Plätzen größte deutsche Opernhaus will neben der Präsentation von Stars den Weg der Entdeckungen gehen. Musik und Tanz sollen in Baden-Baden gleichermaßen erlebbar sein. Wir werden zu einem Mehr-Generationen-Haus werden müssen, sagte Intendant Benedikt Stampa am Mittwoch bei der Vorstellung des Programms 2024.

RTL

Parolen im Zusammenhang mit Gaza-Krieg an Kiosk geschmiert Unbekannte haben in Eppingen (Landkreis Heilbronn) Parolen an einen Kiosk geschmiert, die im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg stehen. Die Schmierereien seien am Freitag entdeckt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn gab auf Nachfrage an, es seien typische Parolen in Bezug auf beide Parteien, wie sie an mehreren Orten im Zuständigkeitsbereich in den vergangenen Wochen angebracht worden seien. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.