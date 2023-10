Kosten der bayerischen Krankenhäuser über 20 Milliarden

Mehr zum Thema

Mann mit Machete bedroht: Tatverdächtiger in U-Haft Mit einer Machete soll ein Mann einen anderen Mann bedroht haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 37-jährige Tatverdächtige einen 25 Jahre alten Mann am Samstag vor einem Restaurant im Münchner Stadtteil Sendling mit dem Messer bedroht. Der 25-Jährige flüchtete anschließend in das Lokal. Einsatzkräfte räumten das Restaurant, nahmen den 37-Jährigen fest und stellten die Machete sicher. Er kam in Untersuchungshaft und muss sich nun wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten.

Unfall mit Sportwagen: Zwei Verletzte - 100.000 Euro Schaden Bei einem Unfall mit einem Sportwagen sind zwei Menschen verletzt worden. Zudem entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro, hieß es in der Mitteilung der Polizei vom Montag. Demnach soll der 68-jährige Fahrer am Sonntag auf der Auffahrt von der Bundesstraße 25 auf die Bundesstraße 2 bei Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Dadurch prallte das Auto frontal und mit dem Heck in die Leitplanken.