Kooperation bei Aufbau von Wasserstoffwirtschaft

Mehr zum Thema

GDL-Chef Weselsky zu Kundgebung in Schwerin erwartet Zu einer für Donnerstag in Schwerin angekündigten Kundgebung des Deutschen Beamtenbundes dbb wird auch der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, erwartet. Der GDL-Bundesvorsitzende werde bei der Abschlussveranstaltung für die Aktionswoche Es ist 5 nach 12 des Beamtenbundes sprechen, teilten die Veranstalter mit. Zuvor sei ein Demonstrationszug von Lokführern und Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes vom Hauptbahnhof zur Staatskanzlei geplant.