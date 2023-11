Konzert des designierten Generalmusikdirektors

Mehr zum Thema

Evangelische Kirche will an Aufarbeitung dranbleiben Die evangelische Landeskirche Sachsen will an der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der Kirche dranbleiben. Dabei müssten die Betroffenen im Mittelpunkt stehen, erklärte Landesbischof Tobias Bilz am Montag nach Abschluss der Herbsttagung der Landessynode. Es gelte ihr Leid zu sehen und zu lindern, auf sie zu hören und sie einzubeziehen in die Aufarbeitung und alles, was daraus folge.