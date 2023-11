Kontrolltag: Jedes vierte Fahrzeug hatte Licht-Mängel

Mehr zum Thema

Land verdoppelt Unterstützung für jüdische Gemeinden Das Land Rheinland-Pfalz verdoppelt seine finanzielle Unterstützung für die jüdischen Gemeinden im Land. Ein entsprechendes Gesetz zu Verträgen mit dem Landesverband der jüdischen Gemeinden und der jüdischen Kultusgemeinde Mainz-Rheinhessen wurde am Mittwoch im Landtag in Mainz ohne Aussprache einstimmig verabschiedet. Bei der Diskussion über den Entwurf am Vortag hatten alle Fraktionen bereits ihre Zustimmung signalisiert.