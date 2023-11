Kontrollen: Zulassungsverstöße bei ausländischen Fahrzeugen

Mehr zum Thema

Heiter bis wolkig in Hessen In Hessen wechseln sich in den kommenden Tagen trübe Aussichten mit heiteren ab. Der Mittwoch bleibt trocken, neben vielen Wolken lässt sich ab und an auch mal die Sonne blicken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei ein bis fünf Grad. In Hochlagen ist demnach teils leichter Dauerfrost bei Werten bis minus zwei Grad möglich. In der Nacht kann es vereinzelt nass werden. Es kühlt zunächst auf minus zwei bis minus drei Grad ab, bevor es im weiteren Verlauf mit bis zu fünf Grad im Nordwesten wieder wärmer wird.