Kontrolle auf glatter Straße verloren - 10.000 Euro Schaden

Mehr zum Thema

Frostiger Dezemberstart in Berlin und Brandenburg Zum Dezemberbeginn gibt es in Berlin und Brandenburg weiterhin Frost, Schnee und teilweise Glättegefahr. In den Freitagmorgenstunden liegen die Temperaturen zwischen minus 5 und minus 8 Grad, lokal sinken sie bis auf minus 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am frühen Morgen entsteht ortsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern.