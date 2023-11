Konjunkturelle Flaute auf Thüringer Arbeitsmarkt

Mehr zum Thema

RTL

Salzmann und Waldman schreiben über Terrorangriff Ihre Erfahrungen und Beobachtungen nach dem Hamas-Terrorüberfall auf Israel werden Sasha Marianna Salzmann und Ofer Waldman in einem Blog für die Klassik Stiftung Weimar festhalten. Zehn Beiträge sind demnach in der Reihe Gleichzeit geplant, teilte die Stiftung am Donnerstag mit. Zuvor wurde der erste Blog-Beitrag veröffentlicht. Die Beiträge seien ein literarischer Dialog zwischen Israel und Mitteleuropa.

RTL

Tarifrunde im mitteldeutschen Einzelhandel ohne Ergebnis Bei den Tarifverhandlungen für den Einzelhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist am Donnerstag keine Einigung erzielt worden. Die sechste Runde in Leipzig sei ergebnislos zu Ende gegangen, sagte ein Vertreter der Gewerkschaft Verdi auf Anfrage. Nun würden die Warnstreiks bis in die Weihnachtszeit ausgeweitet. Einen neuen Termin für eine weitere Verhandlungsrunde steht demnach noch nicht fest. Der Handelsverband war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.