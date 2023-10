Kondolenzbuch für Ehrenbürgerin Hannelore Greve

Mehr zum Thema

Ehemaliger St.-Pauli-Profi Östigard träumt von Rückkehr Verteidiger Leo Östigard träumt von einer Rückkehr zu Fußball-Zweitligist FC St. Pauli. Am Millerntor zu spielen, war das Aufregendste überhaupt. Es war wirklich etwas Besonderes, sagte der Innenverteidiger des SSC Neapel dem Portal Transfermarkt. Östigard war in der Saison 2019/20 von seinem damaligen Club Brighton an die Hanseaten verliehen gewesen. St. Pauli ist seitdem in meinem Herzen und ich möchte in meiner Karriere unbedingt einmal dorthin zurückkehren. Ich habe so viel Liebe für sie.

RTL