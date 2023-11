Kompositionspreis geht wieder an Mario Wiegand

Mehr zum Thema

Voigt offiziell als CDU-Spitzenkandidat vorgeschlagen Partei- und Fraktionschef Mario Voigt ist vom CDU-Landesvorstand offiziell als Spitzenkandidat für die Landtagswahl im kommenden Jahr vorgeschlagen worden. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, teilte der Vorstand am Mittwoch in Erfurt mit. Voigt galt bereits seit Monaten als potenzieller Herausforderer von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bei der Wahl, die für den 1. September 2024 geplant ist.

Verband hat Zweifel am Zeitplan für Lauterbachs Klinikreform Die Klinikreformpläne des Bundesgesundheitsministeriums sorgen seit Monaten für Diskussionen. Eigentlich soll die Reform Anfang 2024 in Kraft treten - bis dahin ist nicht mehr viel Zeit.