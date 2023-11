Kommunen fürchten Mittelkürzungen für ländliche Entwicklung

Mehr zum Thema

Nach Müllers Kritik: Tuchel wirbt um Verständnis der Fans Nach dem Pokal-Aus in Saarbrücken gingen nur ein paar Bayern-Profis um Thomas Müller zu den mitgereisten Fans. Vor dem Topspiel in Dortmund wirbt Trainer Tuchel um Nachsicht der Anhänger.