Kommission: Gedenkstätten-Arbeit in MV benötigt mehr Geld

Die Gedenkstätten in Mecklenburg-Vorpommern benötigen nach Einschätzung einer Expertenkommission mehr Unterstützung vom Land, um ihre Aufgaben bei der Geschichtsvermittlung und Demokratiebildung auch künftig erfüllen zu können. Im Nordosten gebe es eine vielfältige und dezentrale Erinnerungslandschaft, die es zu erhalten und an aktuelle Erfordernisse anzupassen gelte. Die finanzielle Ausstattung aller im Land befindlichen Gedenkstätten und Erinnerungsorte muss deshalb nachhaltig und dauerhaft verbessert werden, heißt es im Abschlussbericht, den die von Kulturministerin Bettina Martin (SPD) Mitte Januar eingesetzte Kommission am Mittwoch in Schwerin vorlegte.

Nach Angaben Martins stellt das Land derzeit jährlich 270.000 Euro für die Arbeit der landesweit zumeist im Ehrenamt betriebenen 26 Gedenkstätten und Erinnerungsorte bereit. Die Summe solle vom kommenden Jahr an um zehn Prozent erhöht werden. Mecklenburg-Vorpommern geht damit einen anderen Weg als der Bund, der seine Mittel für die politische Bildung um ein Fünftel verringern will, sagte die Ministerin.