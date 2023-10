Kommission bestätigt Spitzel-Vorwürfe gegen AfD-Abgeordneten

Mehr zum Thema

Dresden und Saarbrücken wegen Wetter abgebrochen Die Drittligapartie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden am Sonntag ist witterungsbedingt nach 45. Minuten beim Stand von 0:0 abgebrochen worden. Nachdem es in Saarbrücken in den vergangenen Tagen durchgehend geregnet hatte, war der Rasen im Ludwigsparkstadion schlichtweg nicht mehr bespielbar. Das entschied Schiedsrichter Arne Aarnink nach einer lang anhaltenden Beratung während der Halbzeitpause. Den Ausschlag gegeben hat, dass kein regulärer Spielablauf mehr möglich war. Situationen oblagen gegen Ende der ersten Halbzeit immer mehr dem Zufall, was auch die Verletzungsgefahr für die Spieler erhöht hat, erklärte der Unparteiische seine Entscheidung.

RTL