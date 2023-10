Kollision zwischen Traktor und Motorrad: Biker stirbt

Mehr zum Thema

Dachstuhlbrand in Fachwerkhaus: Großeinsatz der Feuerwehr Ein Dachstuhlbrand in einem 400 Jahre alten Fachwerkhaus hat im Essener Stadtteil Kettwig für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Gemeldet worden sei das Feuer am frühen Sonntagmorgen, teilte die Feuerwehr Essen mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten die Bewohnerinnen und Bewohner das Mehrfamilienhaus demnach bereits verlassen. Eine Bewohnerin eines rückwärtigen Anbaus sei von der Feuerwehr aus dem Gebäude geführt worden. Verletzt worden sei niemand.

Roth: Gegen Schließung von Stalag 326: Kritik an CDU und AfD Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) will die Schließung der Gedenkstätte Stalag 326 in Ostwestfalen abwenden und hat die Ablehnung der Finanzierung durch den Gütersloher Kreistag kritisiert. Sie werde die Verantwortlichen auf der Landesebene und der kommunalen Ebene zu einem klärenden Gespräch bitten, teilte die Grünen-Politikerin am Sonntag mit.