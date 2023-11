Kollision nach Überholmanöver: Sechs Menschen verletzt

Mehr zum Thema

Staatsschutz ermittelt wegen Brand in der Gedenktafel-Nähe Der Staatsschutz Aachen ermittelt wegen eines Brandes in einem Mehrfamilienhaus im rheinischen Erkelenz. Das Haus grenzt an eine Mauer, auf der sich eine Gedenktafel zur Erinnerung an die damalige Synagoge in Erkelenz befindet, wie die Polizei Aachen am Samstag mitteilte. Die Synagoge war demnach von 1869 bis 1938 dort.