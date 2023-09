Kollision mit Vogel: Hubschrauber landet auf Feldweg

Nach einer Kollision mit einem Vogel während eines Fluges ist ein Rettungshubschrauber sicherheitshalber auf einem Feldweg in der Nähe von Ober-Olm (Kreis Mainz-Bingen) gelandet. Die Maschine sei am Dienstag auf dem Rückweg in Richtung Pfalz gewesen, durch den Aufprall des Vogels sei die Frontscheibe beschädigt worden, teilte die Polizei in Mainz mit. Daraufhin habe sich der Pilot für die Sicherheitslandung entschieden.

Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, ein Patient sei nicht an Bord gewesen. Der Hubschrauber soll laut Polizei nun am Mittwoch mit einem Tieflader zur Luftrettungsstation in der Pfalz gebracht werden. Bis dahin werde die Maschine von einem Sicherheitsdienst bewacht.