Kollision mit Traktor: Ein Schwerverletzter

Ausfälle und Verspätungen der S-Bahn treffen Fahrgäste Ausfälle und Verspätungen der S-Bahnen von Hannover nach Paderborn sowie Haste halten die Fahrgäste einem Zeitungsbericht zufolge weiter in Atem. Die Linien S2 und S5 verkehrten am Montagmorgen nur auf Teilstrecken, die Linien S21 und S51 fielen aus, wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung (Dienstag) unter Berufung auf das Unternehmen DB Netz berichtete. Erst am Nachmittag habe der Verkehr wieder aufgenommen werden können. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass auf dieser Strecke schnellstmöglich der Zugverkehr wieder regulär läuft. Wir können uns dafür nur entschuldigen, sagte eine Bahn-Sprecherin.

Pläne für Vertiefung der Außenems noch in Arbeit Zuletzt sah es so aus, als ob die Planung für die seit Jahren umstrittene Vertiefung der Außenems Fahrt aufnehmen könnte. Doch an den Plänen für die Ausbaggerung der Fahrrinne wird noch immer gearbeitet - das hat auch mit einem neuen Gutachten zu tun.