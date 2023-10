Kollision mit Traktor: 23 Jahre alter Motorradfahrer tot

Mehr zum Thema

Wanderer entdecken Toten am Osterfelderkopf Wanderer haben am Osterfelderkopf bei Garmisch-Partenkirchen einen Toten entdeckt. Die Sportler stiegen am Freitagmittag in Richtung der Hochalm ab, als sie unterhalb des Nordwandsteiges, am Fuß der Alpspitze, den leblosen Körper im Geröllfeld liegen sahen, wie die Polizei mitteilte.

Lindner wirbt für Reduzierung der illegalen Einwanderung Angesichts der hohen Flüchtlingszahlen hat FDP-Chef Christian Lindner erneut für mehr Kontrolle bei der Migration geworben. Wir bleiben ein weltoffenes Land dann, wenn wir den Zugang in unser Land kontrollieren, sagte der Bundesfinanzminister am Freitag beim Wahlkampfabschluss der bayerischen FDP in München.