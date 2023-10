Koi-Karpfen aus Gartenteich bei Uelzen verschwunden

Mehr zum Thema

Park der Gärten: 185.000 zahlende Gäste im Jahr 2023 Der Park der Gärten im Landkreis Ammerland hat nach eigenen Angaben dieses Jahr wieder einen Besucherrekord aufgestellt. Rund 185.000 zahlende Gäste besuchten die Parkanlage in Bad Zwischenahn dieses Jahr, wie es in einer Mitteilung von Dienstag heißt. Im vergangenen Jahr kamen im Vergleich rund 3500 zahlende Gäste weniger. Die neue Saison soll am 20. April 2024 beginnen.

„Freikarte“ für Kinder und Jugendliche in Bremen verlängert Kinder und Jugendliche können mit der Freikarte weiter kostenlos Freizeitangebote in Bremen nützen. Das Angebot für alle unter 18 Jahren werde bis 2025 verlängert, teilte der Bremer Senat am Dienstag mit. Die neue Karte mit einem jährlichen Guthaben von 60 Euro soll bis zu den Sommerferien 2024 automatisch zugeschickt werden.