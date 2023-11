Kohler kritisiert: Bayern fehlt das Selbstvertrauen

Mehr zum Thema

Mord an Studentin: Freundin belastet Angeklagten Im Prozess um den Mord an einer 23-jährigen Studentin in Aschau im Chiemgau hat eine Zeugin den mutmaßlichen Täter abermals belastet. Der 21-Jährige habe der langjährigen Freundin am Abend nach dem Tod des Opfers erzählt, dass eine junge Frau in dem Ort umgebracht worden sei, berichtete sie am Freitag vor dem Landgericht Traunstein. Die Polizei gab den Fund der Toten erst am darauffolgenden Tag bekannt.