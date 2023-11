Koffer in Zugtür eingeklemmt: Frau verletzt sich leicht

Mehr zum Thema

Kronprinz Haakon in München zu Staatsbesuch gelandet Norwegens Kronprinz Haakon ist zum Start seiner viertägigen Deutschlandreise am Montag in München gelandet. Der Leiter der bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), nahm den 50-Jährigen am Flughafen in Empfang. Am Abend war ein festliches Abendessen im Kaisersaal der Münchner Residenz mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geplant.

Mann nach Schlägerei wegen versuchter Tötung in U-Haft Nach einer Schlägerei in Oberbayern sitzt ein 34-Jähriger wegen eines versuchten Tötungsdelikts in U-Haft. Der Mann soll seinen Kontrahenten bei einem Streit vor einem Lokal in Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) niedergeschlagen haben und ihm mit beiden Füßen auf den Kopf gesprungen sein, teilte die Polizei am Montag mit. Das 40-jährige Opfer habe am Sonntag mehrere Knochenbrüche erlitten, Lebensgefahr habe aber nicht bestanden.