Körperverletzung an Baby: Urteil gegen Eltern erwartet

Oldenburg startet mit Niederlage gegen Straßburg Die EWE Baskets Oldenburg haben ihr erstes Spiel im Europapokal in dieser Saison verloren. Am Dienstag zogen die Niedersachsen in der FIBA Basketball Champions League vor heimischer Kulisse mit 83:85 (36:38, 75:75) nach Verlängerung gegen SIG Straßburg den Kürzeren. Nach einem Jahr ohne Europokalteilnahme ist der Basketball-Bundesligist in dieser Saison wieder in der Champions League aktiv.