Köpping fordert neuen „Lenkungsausschuss Asyl“ wie 2015/16

Sachsen dringt auf Gesetzesänderung für Wolf-Abschüsse Sachsens Regierungschefs Michael Kretschmer reichen die Vorschläge von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) für einen erleichterten Abschuss von Wölfen nicht aus. Sie seien ein erster Schritt, gingen aber nicht weit genug, um die Probleme und Konflikte in Gegenden mit vielen Wölfen zu beseitigen, erklärte der CDU-Politiker am Freitag. Eine Entnahme ohne vorherigen Nutztierschaden wird damit auch weiterhin nicht möglich. Dringend nötig sei eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes, um Ausnahmemöglichkeiten des europäischen Rechts nutzen zu können.